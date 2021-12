Dalla corsia dell'ospedale al domicilio dei pazienti Covid: 'Le ferie? Ce le siamo dimenticate'

Indennità Covid annullate, turn over bloccati e ferie ridotte ad un miraggio. E' il mondo che da oltre un anno vivono gli operatori sanitari e sociosanitari, infermieri ed OSS, dell'Azienda Ospedaliera Univeritaria di Modena. Centinaia di pazianti assistiti ogni giorno, dalla corsia dell'ospedale al domicilio dei pazienti Covid. Per l'oro l'emergenza non si è ma fermata e in questo ambito non c'è sabato e non c'è domenica. La delusione c'è tutta. Gli organici sono quelli pre-covid, se non inferiori, a fronte di una mole di lavoro che comprende anche l'aumento nel numero di tamponi, e di personale presente anche nei centri vaccinali. La loro speranza che dopo quasi due anni non si dovesse più parlare di emergenza. Invece non è così. L'emergenza non è mai finita e la situazione rischia di peggiorare. 'Siamo al limite ora, a causa delle mancate sostituzioni e della riduzione di organico da un lato e l'aumento dei casi che hanno bisogno sia di assistenza domiciliare che ospedaliera dall'altro. Ora basta l'arrivo dell'influenza per mandare al collasso il sistema