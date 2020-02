Dalla meningite all'Everest senza arti, per dire no al male e si ai vaccini

La giornata è stata organizzata da uno dei massimi esperti internazionali in campo immunologico, il prof.

di Unimore, che è anche uno dei

il prof.

, Immunologo di Unimore, che ha parlato de '

, Epidemiologo - Università di Pisa, sul tema

dott.

, Infettivologo dell'AUSL di Modena, su '

', e la prof.ssa

, Infettivologa di Unimore, sul tema '

'.

Colpito da meningite fulminante, evitabile con il vaccino, è stato strappato alla morte dai medici che non hanno potuto evitare l'amputazione di 7 dita delle mani e degli arti inferiori. Nonostante ciòUna storia straordinaria di vita che porta Andrea ad essere oggi, oltre che un campione a tutto tondo, una testimonianza vivente di cosa i vaccini possono evitare. Testimonianza che Andrea ha portato alla terza edizione di VacciniaMo, l'appuntamento organizzato dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia Unimore sull'importanza dei vaccini. Dedicato agli studenti della delle classi quarte e quinte delle superiori di Modena.Erano 550 quelli riuniti all'aula Magna della facoltà, in via del Pozzo.proponenti del Patto Trasversale per la Scienza. Con luiMarcello PintiI vaccini tra realtà e falsi miti', il'Quanto sono sicuri i vaccini?', ilCorretta informazione sul web: l'esempio di IoVaccinoLa meningite da MeningococcoTra gli interventi di scienziati e ricercatori, anche quello del padre di una bambina di 8 anni, da 4 anni immunodepressa a seguito di una malattia che l'aveva obbligata ad un trapianto di midollo. Testimone di quanto sia importante, per la salute di sua figlia che non può essere sottoposta a nessun vaccino, il raggiungimento della cosiddetta immunità di gregge, che oggi le consente di potere frequentare normalmente la scuola oltreche di condurre una vita sociale praticamente normaleNel video la testimonianza di Andrea Lanfri, del padre della bambina immunodepressa e le conclusioni del Prof. Cossarissa