Dalla Sacca in piazza Grande: a centinaia in corteo per il quartiere

C'erano anche le bandiere della pace, i vecchi vessilli di Mo Basta Cemento insieme alla musica diffusa dagli altoparlanti messi a disposizione su un furgone di Libera. E c'erano più di 200 cittadini della Sacca, rappresentati dal Comitato Villaggio Europa e Rione Sacca a sfilare sotto il sole, da Via Gerosa a Piazza Grande. Un corteo organizzato settimane fa quando l'ipotesi progettuale sull'espansione del polo logistico Conad prevedeva ancora quelle criticità poi eliminate nel nuovo progetto presentato alcuni giorni fa. Un progetto che sulla carta sembra avere recepito tutte le richieste di modifica oggetto delle osservazioni ma che ora i cittadini, attraverso il Comitato Villaggio Europa, chiedono di conoscere nei dettagli, nell'ufficialitò e di poterlo valutare in un nuovo procedimento. Insomma, nonostante l'eliminazione della principali criticità che sicuramente soddisfano i cittadini, la storia, come recita un cartello, non è finita.Presenti anche tutti i consiglieri comunali del M5S (Andrea Giordani, Enrica Manenti e Giovanni Silingardi), l'Onorevole Stefania Ascari e il consigliere comunale Lega Modena Barbara Moretti. Nel videoRivedi sotto la nostra diretta