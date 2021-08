De Luca: 'Giornata su omotransfobia a scuola? Ma andate al diavolo"

'Io così com’è il Ddl Zan non lo avrei votato perché se non si corregge almeno la parte che riguarda le scuole io non lo avrei votato. Ma voi veramente pensate davvero che sarebbe ragionevole che alle elementari si faccia la giornata di riflessione contro l’omotransfobia? Ma andate al diavolo. Andate al diavolo'. A usare queste parole due giorni fa, in diretta dalla Festa Nazionale dell’Unità di Bologna, intervistato da Lucia Annunziata, è stato il governatore della Campania Vincenzo De Luca.'Certo che dobbiamo difendere i diritti, ma non dobbiamo ideologizzare i problemi, abbiamo sbagliato a rispondere al cardinale Parolin come abbiamo risposto - ha detto De Luca -. Abbiamo risposto a Parolin in modo volgare e politicamente insopportabili. Abbiamo usato l'argomento dei Patti lateranensi... Figuriamoci se un segretario di Stato non può esprimere una opinione'.