De Maria (Centro sinistra): 'Indecente possa governare un partito con la fiamme tricolore nel simbolo'

Il vero voto utile è il voto al Partito Democratico. Altri voti finiscono soltanto per favorire la destra. Anche Andrea De Maria, candidato del centro sinistra nel collegio Uninominale alla Camera Carpi, ripete ciò che tanti altri suoi compagni di partito e candidati hanno ripetuto in questa campagna elettorale, lui con una precisazione però. 'Non perché la scelta è sul meno peggio, ma perchè, con la nostra proposta programmatica, siamo il meglio. Nonostante ciò la vittoria non è scontata e sarà da conquistare all'ultimo voto'Anche nel suo intervento non risparmia accuse e stoccate al centro destra, ed in particolare alla forza data per vincente: Fratelli d'Italia. 'E' indecente - dice - che possa governare una forza politica che ha nel simbolo la fiamma tricolore'. Per De Maria la vittoria del centro destra sarebbe 'pericolosa per l'Europa'Il video