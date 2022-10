Degrado, furti e accampamenti abusivi di nomadi: a San Ceario risale l'allarme

Colonnine per idranti rotte o aperte, sacchi di rifiuti accumulati e sparsi, nonché furti nella zona. Problemi per i quali risale la protesta dei cittadini di Sant'Anna, già portata ripetutamente sui tavoli delle istituzioni locali. Senza soluzioni. La carovana abusiva di nomadi, ha nuovamente fatto tappa fissa in questi giorni nella zona industriale La Graziosa, dove cresce l'allarme dei residenti e dei lavoratori.Da qualche giorno l'arrivo di una ventina di caravan di nomadi, formano nuovamente campo abusivo. Nei mesi scorsi, al centro delle polemiche per i mancati interventi c'era anche il presunto malfunzionamento della videosorveglianza. Che in zona c'è è funziona ma che non copre tutta l'area ed è più orientata a garantire l'individuazione dei responsabili successivamente ai reati e, come si sta verificando, non funge da detterente nei confronti di chi non si fa scrupoli a trasformare intere aree in accampamenti abusivi.