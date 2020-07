Didattica a distanza tra opportunità e disuguaglianza

Dopo le difficoltà nell'affrontare vivere e superare il periodo dell'emergenza Covid che ha obbligato il mondo della scuola alla didattica a distanza ci si interroga sul mondo per rendere disponibili a tutti gli studenti computer, tablet e la connettività necessaria per dialogare ‘a distanza’ con la scuola, i compagni e i docenti, con modalità che in parte potrebbero continuare anche a settembre, quanto riprenderanno le lezioni in presenza. Ciò insieme alla necessità di aiutare le famiglie colpite dalla crisi portata dall'emergenza ad affrontare le consuete spese legate alla scuola sia in presenza sia a distanza. Facciamo il punto sulle ultime novità nella puntata settimanale de Lo sppzio che sa, l'approfondimento in collaborazione con U.di.con Emilia Romagna. In studio Chiara Dominici