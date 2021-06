Donini contro De Luca: 'Scelte della Campania sui vaccini creano caos'

'L'atteggiamento della Regione Campania contribuisce a creare confusione nella campagna vaccinale in questa fase? Sì. Penso che le Regioni non debbano assumere iniziative del genere perché non hanno un Cts regionale e un'Aifa regionale. Penso che nessun governatore o assessore regionale alla Salute abbia le competenze per decidere cosa indicare'. È la stoccata della Regione Emilia-Romagna, per bocca dell'assessore alle Politiche per la Salute Raffaele Donini, contro gli annunci della Campania e del suo governatore Vincenzo De Luca, a proposito di AstraZeneca e di mix di vaccini antiCovid tra prima e seconda dose. Interpellato questa mattina al taglio del nastro dell'hub vaccinale di Bonfiglioli Riduttori, a Calderara di Reno, aggiunge Donini: 'Non c'è un piano regionale di vaccinazione, c'è un piano nazionale. Che certamente ha avuto anche qualche elemento di confusione, soprattutto nel vaccino AstraZeneca, ma siamo in una pandemia inedita, e le evidenze scientifiche si susseguono. In una situazione come quella di oggi, in cui l'incidenza di casi è molto bassa in tutta Italia e il trend epidemiologico è ancora favorevole, il principio di precauzione che ha scelto di adottare il Governo è quello della riduzione del rischio'. Quindi, boccia Donini, penso sia assolutamente inutile da parte delle Regioni aprire fronti, che tanto poi vengono chiusi come dice il Governo'. E rimarca ancora l'assessore alla Salute dell'Emilia-Romagna a margine: 'Sul mix di vaccini non porto mica le mie evidenze personali, diciamo. Dobbiamo applicare le evidenze scientifiche alla base del parere del Cts, del Governo e soprattutto di Aifa, che confermano questa possibilità' della vaccinazione cosiddetta eterologa.