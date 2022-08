Dopo 20 anni il Modena cerca la vittoria a Cosenza

ll Modena non gioca a Cosenza da vent’anni, ma quella di domani non sarà una passeggiata nei ricordi dell’ultima vittoria 2001-2002. “Ci aspetta un avversario tipo Frosinone, che gioca, che è un mix di calciatori esperti e di giovani frizzanti, quindi il Modena dovrà avere coraggio ed entusiasmo. Si, proprio entusiasmo, perché dopo quello che abbiamo fatto nella passata stagione una sconfitta non può e non deve cambiare il nostro spirito costruttivo, nella mentalità e nel gioco”.Già, la sconfitta col Frosinone, una gara esaminata dall’allenatore e dal suo staff per tutta la settimana, “per correggere gli errori e amplificare quello che di buono abbiamo comunque fatto, soprattutto nel secondo tempo”. Passato da archiviare, il focus è sulla gara di domani: “La squadra ha lavorato bene, purtroppo abbiamo qualche acciacco, ma abbiamo le qualità per fare la partita che sappiamo di dover fare”.Grazie all'ufficio stampa Modena Calcio