'Dopo 40 giorni di stop finalmente possiamo lavorare'

Tante le presenze, nonostante la pioggia a tratti, questa mattina, al mercato Novi Sad di Modena, dove dopo 40 giorni di stop dei mercati, per gli ambulanti delle categorie merceologiche non alimentari è stato possibile ritornare ad aprire i propri banchi. Modena, nella sua cadenza del lunedì, ha così aperto questa nuova fase di ripresa delle attività. 'Questa è la cosa più importante. Potere lavorare, ogni giorno, nei mercati, così come abbiamo sempre fatto e vorremmo continuare a fare' - dichiara Guido Sirri, Presidente del Consorzio il mercato che incontriamo al suo banco ormai a fine mattinata. 'La risposta è stata buonissima, nonostante la giornata non certo favorevole e non solo per presenze di operatori e di clienti ma per il clima positivo da parte di tutti. Tutti gli operatori applicano nel migliore modo possibile le regole per la sicurezza, pretendiamo ove possibile non uno ma due metri di distanza, visto che gli spazi lo permettono. Ringrazio loro, associati e tutti i modenesi che questa mattina sono tornati al mercato e ci hanno regalato parole cordiali. Molti chiedono come stiamo, come stiamo affrontando la situazione, insomma hanno accolto con grande cordialità il nostro ritorno e questo ci ha fatto un immenso piacere'