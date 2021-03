E' tempo di 730 - dichiarazione dei redditi

Il sito dell'Agenzia delle entrate mette a disposizione per la consultazione il tuo modello 730 precompilato a partire dal 5 maggio. Dal 14 maggio puoi modificarlo, accettarlo e inviarlo on line.I termini entro cui compilare e inviare il 730 variano in funzione della modalità scelta per la presentazione. Infatti, la dichiarazione dei redditi può essere presentata entro il 30 settembre.Per ottemperare a questa incombenza Caf Italia continuerà a garantire l'accoglienza in presenza e la possibilità di gestire tutto on-line.a un Caf o a un professionista abilitato (consulente del lavoro, dottore commercialista, ragioniere), fornendogli una delega perché possa accedere alla tua dichiarazione precompilata e accettarla, modificarla o integrarla e consegnargli copia dei documenti necessari a verificare i dati inseriti nella dichiarazione; oppure consegnando il modello cartaceo già compilato con la documentazione.al proprio sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico), se quest’ultimo ha comunicato di prestare assistenza fiscale; in tal caso puoi scegliere se fargli una delega perché possa accedere alla tua dichiarazione precompilata e accettarla, modificarla o integrarla oppure se presentargli il modello cartaceo già compilato.I Caf e i professionisti devono consegnare al contribuente una copia della dichiarazione elaborata e il prospetto di liquidazione 730-3, affinché il contribuente stesso possa verificarne il contenuto prima che venga trasmessa all’Agenzia delle Entrate. La consegna deve avvenire entro date differenti a seconda del giorno entro cui hai portato loro il 730.