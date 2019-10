Ecco il 'nuovo Policlinico'

Si sono conclusi i lavori iniziati nel 2017 per la ristrutturazione ed il miglioramento antisismico di cinque corpi di fabbrica del monoblocco del Policlinico. In rapida successione, a partire dal dicembre 2018 quando sono terminati i lavori del primo stralcio, tutti i cantieri hanno chiuso: il 18 ottobre saranno presentate tutte le opere realizzate in questo ultimo anno.

I nuovi spazi - sale operatorie, ambulatori, laboratori, studi medici e aree verdi – consentono nuove opportunità organizzative e miglioramenti dell’ospitalità nell’area ospedaliera, nonché programmi per i futuri investimenti di tutta l’Azienda Ospedaliero-Universitaria modenese, grazie anche alle innovazioni tecnologiche



“Quando nel 2017 approvammo il piano degli investimenti denominato <> - ha commentato il Direttore Generale, Ivan Trenti - avevamo la speranza e l’ambizione di realizzare, entro il 2020, un “ospedale nuovo”, considerato che si interveniva sul corpo storico del Policlinico, risalente al 1963, per un’ampia operazione di ristrutturazione e di consolidamento. Con orgoglio possiamo affermare che, grazie alla serietà e alla competenza di tutti gli addetti, i lavori sono stati completati nel rispetto sostanziale dei tempi previsti. I programmi futuri dell’Ospedale Civile e del Policlinico testimoniano che molto ancora resta da fare: ma con il sostegno dei nostri Professionisti e delle Istituzioni, orgogliosi per quello che è stato realizzato, guardiamo al futuro con grande ottimismo e fiducia”.I nuovi ambienti rispettano le normative antisismiche, sono stati realizzati col massimo comfort e dotati di arredi moderni. Il costo complessivo dei lavori edilizi è di circa € 21,9 mln, di cui 0,6 per gli arredi, finanziati dalla Regione Emilia – Romagna (circa €19,0 mln), da fondi nazionali su finanziamenti dell’edilizia sanitaria (€ 2, 2 mln) e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Modena (€ 1,0 mln, anche per arredi e tecnologie).

Oltre ai lavori di ristrutturazione e consolidamento, in questi ultimi mesi sono state completate anche altre opere che hanno consentito di riorganizzare l’attività per migliorare la qualità assistenziale, il comfort e l’accoglienza, investendo in tecnologie per programmare il futuro.



I dettagli dei lavori compiuti

L’inaugurazione dei locali completati nel Corpo E

• Superficie totale mq. 6.100

• Piani: seminterrato, rialzato, primo, secondo, terzo, quarto (atrio) e quinto

• Costo complessivo €. 6.196.633,09

• Inizio lavori: 06/06/2017

Piano seminterrato: Sono stati ristrutturati gli spogliatori per il personale, già in funzione, ripartiti in 7 ambienti per un totale di 180 posti con doppi servizi igienici e docce. L'accesso ai nuovi spogliatoi è possibile solo con il badge autorizzato e ospiterà, a regime, 270 armadietti. I locali sono adiacenti a uno dei tre depositi di biciclette, protetti e ad uso esclusivo dei dipendenti.

Primo piano: l’area ambulatoriale di Dermatologia è già attiva con 9 ambulatori specialistici. Da segnalare le 3 nuove modernissime cabine per terapia con raggi UVA, con un design confortevole, ad alta efficacia nei trattamenti con ridotta esposizione ed elevata sicurezza per i pazienti.

Piano secondo: Sono attivi 5 ambulatori chirurgici e 1 un ambulatorio medico. Sono presenti uno spazio dedicato alla sterilizzazione e locali di lavoro per il personale. Tutti gli ambulatori hanno una superficie variabile ampia dai 20 ai 27 mq. Gli ambulatori sono dotati di impianti tecnologici e di apparecchiature biomedicali rispondenti a pieno alle esigenze cliniche.

Piano terzo: La nuova Day Surgery comprende 4 sale operatorie complete di locali per preparazione pazienti e osservazione post-operatoria, zone filtro, spogliatoi del personale e area di sterilizzazione. Il layout delle sale è stato studiato per garantire la massima versatilità d’uso e posizionamento per le principali specialità chirurgiche. Sono presenti dotazioni multimediali (cablaggi integrati, display, ripetitori) per garantire la migliore ergonomia di lavoro.

Piano quinto: Realizzati nuovi studi medici su una superficie di mq. 920 circa sono presenti 13 ambienti ampi e confortevoli.

La conclusione dei cantieri 5 lotti: dati tecnici sintetici e complessivi degli interventi

MQ Complessivi: 20.000 Destinazione: Degenze, sale operatorie, ambulatori, studi, uffici, spogliatoi, laboratori Costi: euro 21,9 mln per lavori e 0,6 mln per arredi Tempi di realizzazione: 2017-2019



Gli ulteriori lavori completati e le opportunità realizzate

Programma Assistenziale Scompenso Cardiaco, Cardiopatie dell’infanzia e a rischio (PASCIA)

Nel corpo C al piano rialzato del Policlinico, nel corridoio centrale che conduce dall’ingresso principale n. 1 all’ingresso n. 2, è stata realizzata la nuova sede per il Programma Assistenziale Scompenso Cardiaco, Cardiopatie dell’infanzia e a rischio (PASCIA). Nell’area dedicata al Programma Assistenziale, diretto dalla prof.ssa Maria Grazia Modena, si svolgono attività specialistiche di prima diagnosi e trattamento di scompenso e di malattia cardio vascolare, attività diagnostica ambulatoriale e trattamento per soggetti in età pediatrica e adolescenziale e della donna, nell’ambito della programmazione concordata con il Dipartimento Interaziendale Nefro Cardio Vascolare.

Laboratorio Assistenza Malattie rare

Al quinto piano del corpo G sono stati completati i Laboratori per l’assistenza alle malattie rare, realizzati anche grazie al contributo di 1 milione di € da parte della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena. Il laboratorio si occuperà di ricerca scientifica, diagnostica e attività clinica assistenziale nel campo delle malattie rare, con particolare riferimento alla diagnostica molecolare e genomica. La realizzazione dei Laboratori consentirà di centralizzare e integrare risorse tecnologiche a favore dei gruppi professionali impegnati in programmi di ricerca clinica ed applicata per le malattie rare.

Blocco Tecnologico

Il secondo piano del blocco tecnologico (dove si trovano le sale operatorie) è stato sottoposto ad un importante intervento di manutenzione evolutiva. Inoltre, è stato effettuato un abbellimento della zona filtro al fine di rendere il locale più adatto alla sensibilità dei bambini, considerato che al secondo piano si effettuano gli interventi per i pazienti in età pediatrica. Al suo interno, le sale operatorie di Otorinolaringoiatria sono state dotate di monitor multimediali per la visione digitale dei documenti e dati clinici. Al piano seminterrato del blocco tecnologico la Centrale di Sterilizzazione è stata oggetto di lavori di adeguamento di impianti elettrici e antincendio, nonché interventi di sistemazione edile impiantistica. In particolare, sono state sostituite 4 autoclavi, 4 lavastrumenti e introdotto una lavacarrelli per il lavaggio e disinfezione di carrelli di trasporto, container e ferri chirurgici.

Padiglione Beccaria (Centro Oncologico Modenese - COM)

Nuovi spazi per i pazienti oncologici sono stati resi disponibili nei locali occupati fino all’inizio di quest’anno dalla Struttura di Malattie dell’Apparato Respiratorio, trasferita nei reparti ristrutturati nel corpo centrale. Da lunedì 23 settembre 2019, infatti, al primo piano della Palazzina di Pneumologia sono utilizzabili 12 postazioni aggiuntive per terapie infusive e 4 nuovi ambulatori. Grazie a questo ampliamento, le postazioni per terapie infusive del Day Hospital Oncologico diventano 44, con un aumento del 33%. Questo ampliamento completa quello dell’aprile scorso che ha portato a 7 (+5) le postazioni dell’Affido Oncologico trasferito sempre al primo piano della Palazzina di Pneumologia. La ristrutturazione del secondo piano del Padiglione Beccaria ha consentito di assegnare inoltre alla degenza di Medicina Oncologica spazi rinnovati, più ampi e flessibili.

Reumatologia

Il recente trasferimento di un settore ambulatoriale di Dermatologia verso i nuovi spazi al 1° piano del Corpo E, permette di dedicare spazi aggiuntivi alla Reumatologia, creando un settore ambulatoriale monospecialistico con un ingresso dedicato e facilmente fruibile al piano Terra (Ingresso n.16). Lo sviluppo delle terapie in favore dei pazienti affetti da patologie croniche reumatologiche, le specifiche competence della equipe, l’attivazione della rete reumatologica provinciale, si avvarranno della disponibilità e comfort dei nuovi spazi, migliorando pertanto l’articolazione spazio-temporale del percorso di diagnosi, terapia e follow-up ovvero della presa in carico globale dei pazienti.

Servizi Amministrativi

Prosegue il graduale progressivo abbandono del Poliambulatorio; entro il mese di ottobre, al terzo piano del Corpo F verranno trasferiti dal Poliambulatorio il Servizio Bilancio e Finanze ed il Servizio Legale, per un totale di 14 uffici e 26 operatori. Anche al quarto piano del Corpo F verranno trasferiti alcuni settori amministrativi, concentrando così nei diversi piani del corpo F la Direzione generale e gran parte dei servizi di supporto amministrativo.

Area esterna e accoglienza

Un nuovo giardino è stato ricavato davanti al Centro Didattico. Nell’area del campus che conduce a via Campi, a fianco della Chiesa, è stata attrezzata un’area verde con un parco giochi. È stata completata l’area verde nel luogo in cui, fino a pochi mesi fa, era presente da molti anni “una buca”. Un obiettivo perseguito in questi anni è l’aumento e la sistemazione dell’area verde del Policlinico, uno dei polmoni cittadini, rendendolo sempre più a disposizione degli utenti dell’ospedale, degli studenti e della comunità modenese. In questo senso, si incrementerà anche l’attenzione ed il rispetto delle norme del vivere comune civile, con particolare riferimento al divieto di fumare all’interno dell’area ospedaliera.

I nuovi locali realizzati al piano rialzato Corpo E e D hanno consentito un miglioramento per la sicurezza e l’accoglienza. Nell’atrio centrale, con accesso dal corridoio che conduce all’ingresso 2, è stata attivata la nuova centrale della Vigilanza interna al Policlinico, con due postazioni video per monitorare le diverse telecamere. A pochi metri si trova la nuova sede del Tribunale dei Diritti del Malato, in uno spazio adeguato all’attività dell’Associazione e facilmente accessibile a tutti.

Riepilogo costi ulteriori interventi PASCIA € 40.000 di opere edili ed impiantistiche e € 70.000 per tecnologie biomediche Nuovi servizi amministrativi € 120.000 per adeguamenti opere edili ed impiantistiche Laboratori Malattie rare Donazione € 1.000.000 FCRMO per opere edili ed impiantistiche e per tecnologie biomediche Blocco Tecnologico Blocco secondo piano € 800.000 di opere edili ed impiantistiche e € 230.000 per tecnologie biomediche

Centrale Sterilizzazione € 1.200.000 in 5 anni per tecnologie biomediche e adeguamenti edili ed impiantistici Padiglione Beccaria (COM) € 20.000 per adeguamenti opere edili ed impiantistiche Reumatologia € 30.000 per adeguamenti opere edili ed impiantistiche Aree esterne e accoglienza Verde: € 130.000

I futuri investimenti dell’AOU di Modena

Si tratta di investimenti importanti per il futuro sviluppo dell’ospedale, sia per la funzionalità che per gli impegni finanziari.

È in corso di pubblicazione il bando per l’aggiudicazione dei lavori del nuovo Materno-Infantile, che sorgerà a fianco del Pronto Soccorso. Si prevede che i lavori inizieranno nell’autunno del 2020 e saranno conclusi entro la fine del 2022. L’investimento è di 28,3 milioni di euro e la superficie totale del Materno Infantile sarà di circa 16.000 mq.

, con un investimento di 1,2 milioni di euro per creare, grazie alla sinergia con il Centro di Medicina Rigenerativa, il primo, e al momento unico, riferimento internazionale per questa grave patologia. L’Azienda Ospedaliero – Universitaria di Modena è impegnata anche a rinnovare l’Ospedale Civile di Baggiovara – già interessato lo scorso anno a una significativa immissione di tecnologie diagnostiche e interventistiche – che vedrà in ottobre il termine dei lavori per la sistemazione del tetto danneggiato dalla grandinata di giugno scorso, con un investimento di 1 milione di euro. Sono stati richiesti i finanziamenti per realizzare un nuovo edificio per funzioni direzionali e didattiche, con un investimento di 11 milioni di euro per 6.000 mq di superficie: la Regione Emilia - Romagna ha già espresso parere favorevole sostenendo la richiesta di finanziamento.