Eletti, Francesca Maletti: 'Porto in Regione la mia esperienza'

Dirigente Acli e presidente del Consiglio comunale di Modena nel primo mandato di Muzzarelli, e prima assessore ai servizi sociali nell'era Pighi, Francesca Maletti, candidata PD alle elezioni regionali, ce l'ha fatta. Insieme a Luca Sabattini e Palma Costi fa parte della terna degli eletti modenesi del Partito Democratico. Ha combattuto un non facile confronto, a suon di preferenze, con il suo rivale interno, nel bacino di voti dei cattolici di sinistra, Giuseppe Boschini. Vincendolo di circa 200 preferenze sulle oltre 5500 raggiunte da entrambi. Fino all'ultimo. 'Ma la gara non era questa - tiene a specificare - bensi quella per fare vincere Stefano Bonaccini e dare continuità al governo della Regione'.