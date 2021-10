Elezioni Pavullo, clamoroso flop Pd: Pattuzzi fuori dal ballottaggio

Clamoroso flop del Pd alle elezioni di Pavullo. A scrutinii ormai conclusi il candidato di centrosinistra Graziano Pattuzzi, ex sindaco di Sassuolo, ex presidente della Provincia di Modena e attuale presidente della società chiamata a realizzare la Cispadana, non arriva nemmeno al ballottaggio.La sfida al secondo turno infatti sarà tra l'attuale sindaco Luciano Biolchini, sostenuto dal centrodestra, e l'outsider civico Davide Venturelli. Staccato al quarto posto Stefano Scaruffi.Biolchini 35,58% con 3055 consensiVenturelli 29% con 2485 consensiPattuzzi 25% con 2141 consensiScaruffi 10,54% 905 consensi

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.