Elicottero scomparso: trovati i sette corpi, le immagini dall'alto del punto del ritrovamento

A seguito del ritrovamento dei resti dell’elicottero scomparso lo scorso 9 giugno, alcune squadre, trasportate da elicotteri di soccorso, hanno raggiunto la relativa località di rinvenimento sita in un impervio canalone tra il Rifugio Battisti e la località Segheria, nell’appennino al confine tra le provincie di Reggio Emilia e Modena.Dopo brevi ricerche, i soccorritori hanno ritrovato, privi di vita, i sette passeggeri dell’elicottero, di cui quattro di nazionalità turca e due di nazionalità libanese, in viaggio d’affari in Italia, oltre al pilota italiano del velivolo.Le notizie circa le operazioni di soccorso sono state condivise in tempo reale con le delegazioni diplomatiche dei due Paesi stranieri, guidate dai rispettivi Ambasciatori.La zona del ritrovamento è stata immediatamente posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria di Reggio Emilia che procede.