Elisoccorso: esercitazione mostra l'abilità di operatori e piloti

Garantire efficenza in caso di emergenza comporta una costante esercitazione nelle operazioni di salvataggio, soprattutto quando queste vengono gestite attraverso l'uso dell'elicottero. Questa mattina una di queste esercitazioni è stata effettuata dal personale del 118 di stanza a Pavullo specializzato nel soccorso in volo. Nelle immagini alcuni momenti della simulazione. Nelle prime l'elicottero si avvicina ad un calanco, in cui scarica alcuni soccorritori. A pochi metri dalla parete di terra l'elicottero rimane immobile. Così come lo è quando attraverso il verricello, vengono recuperate delle persone ferme su una parete rocciosa.