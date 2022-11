Emergenza siccità: la falda si abbassa e il lago si prosciuga

Immagini impressionanti di quelle che è non è azzardato definire di emergenza. Quelle legate alla siccità che continua in questo anomalo autunno, come l'estate arido di precipitazioni. Se in ottobre, mese di piogge abbondanti, non è caduta una goccia d'acqua, novembre rischia di essere altrettanto anomalo. Almeno nella prima parte. L'acqua manca addirittura in appennino e così in pianura. Situazione grave proseguita in questa prima parte di novembre. A metà del mese, le falde sotterranee, già in forte sofferenza la scorsa estate, continuano a non essere alimentate. Creando una situazione mai vista. Una delle prove di questa anomalia ambientale, dovuta alla lunga fase di siccità, è rappresentata dai bacini alimentati da falde sotterranee delle casse di espansione. Del Secchia e del Panaro. Dove l'acqua è, o meglio era, sempre presente.Le scorse settimane abbiamo documentato in video il ritiro dell'acqua dal bacino della cassa del fiume Secchia dove è possibile camminare.Oggi documentiamo una analoga situazione relativa al bacino della cassa di espansione del fiume Panaro, nel comune di San Cesario. Il grande invaso artificiale pronto ad accogliere in caso di piena circa 25 milioni di metri cubi di acqua, ricavato perimentrando con argini una area del territorio già depressa e scavata dall'estrazione della ghiaia è, in assenza di piene o abbondanti precipitazioni, vuoto. Ma nei punti più bassi, dove le attività estrattive si sono spinte ad un livello inferiore, arrivando fino ad intaccare falde sotterranee, sono presenti veri e propri laghi perenni, continuamente alimentati da acque che sgorgano dal sottosuolo. Anche, solitamente, in estate. Il più ampio di questi si estende, o meglio si estendeva, per centinaia di metri, ben visibile dall'argine perimetrale, sul lato nord, quasi in prossimità della diga di contenimento, elemento centrale della cassa stessa.

Un lago perennemente alimentato da acqua di falda. Oggi, anche di quel lago, rimane ben poco. La falda, non più alimentata a seguito dell'assenza di precipitazioni, si è abbassata al di sotto del fondo del lago, rimanendo una pozzanghera di acqua stagnante. Ma soprattutto smettendo di immettere acqua. Tutto intorno una sorta di deserto. L'acqua non c'è più. O meglio da questa estate ha iniziato a ritirarsi in un processo che continua tutt'ora. è lontana, relegata in una zona sempre più depressa.











Nel video le immagini di come si presentava fino a ieri il lago e, sotto, una immagine dall'alto, con l'isola circondata dall'acqua'