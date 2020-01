Emilia Romagna, Bonaccini festeggia. Borgonzoni lascerà il Senato?

Fresco di vittoria, ieri notte, attorno alle tre e mezzo,è arrivato in Regione. 'I miei avversari mi invitavano a fare le valigie', ha ricordato sotto l'assedio di microfoni e telecamere. 'Spero sia d'insegnamento alla Lega. C'è qualche segretario della Lega in Emilia-Romagna che spero mi chieda anche scusa per le cose che ha detto in questi mesi', ha detto il governatore.Di tono decisamente opposto le dichiarazioni di'Grazie a tutti, anche per i momenti non semplici, grazie a tutte le associazioni che oggi mi chiamano. Noi come Lega ci siamo sempre, lo abbiamo dimostrato quando eravamo al 2,7%. Ora più di un milione di emiliano-romagnoli ha creduto nelle nostre idee e nel nostro progetto. Da domani mattina tutti pancia a terra, e diciamo a chi ha vinto: fate tutto quello che avete promesso nel vostro lungo elenco, tutelate le persone piu' deboli che hanno lanciato il loro grido in campagna elettorale' - afferma Lucia Borgonzoni, nel corso della conferenza stampa oggi nel suo comitato elettorale a Bologna con Matteo Salvini, per commentare il voto. 'Spronando' dunque Stefano Bonaccini e compagnia a mantenere le promesse elettorali, la candidata del centrodestra cita come argomento, di nuovo, la sanità: 'Abbiamo tantissime segnalazioni, persone che raccontano anche le loro storie come la signora di Modena che ha cinque tumori. Lotteremo e cercheremo di risolvere questi problemi reali delle persone'.Intanto bisognerà aspettare venerdì per sapere se Lucia Borgonzoni, dopo la sconfitta di ieri alle regionali dell'Emilia-Romagna, lascerà il seggio in Senato per entrare nel Consiglio regionale di viale Aldo Moro. Alle domande dei cronisti, in conferenza stampa, sul punto Borgonzoni glissa e si limita a ribadire che da domani incontrerà i consiglieri di opposizioni e comincerà a lavorare 'per portare il progetto che avevamo in Regione'. Dopo le elezioni 'non siamo quelli che scompaiono per quattro anni e mezzo e ricompaiono negli ultimi sei mesi', aggiunge la leghista. Ma i giornalisti insistono sul seggio in Senato e allora risponde Matteo Salvini: 'Da segretario della Lega, che dispone di tutto e tutti, vi dico che la risposta la dara' a me e la dara' a voi venerdi'', giorno in cui il Carroccio ha deciso di organizzare una festa per ringraziare gli elettori.