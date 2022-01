Emilia Romagna, il minuto di silenzio per Sassoli dura 30 secondi

'Omaggio dovuto e sentito della Regione Emilia-Romagna oggi per David Sassoli. Minuto di silenzio durante la seduta dell’Assemblea legislativa'. Così il presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini ha commentato sui social l'omaggio tributato oggi in viale Aldo Moro alla memoria di Sassoli.'Umanità, rispetto, senso civico, è con queste parole che ricordiamo David Sassoli - ha detto la presidente Emma Petitti annunciando il minuto di silenzio -. Con il suo sorriso che ci porteremo sempre nel cuore. Ai familiari esprimiamo le più sentite condoglianze della assemblea legislativa'.Ma tra lo stupore di tutti i consiglieri, la presidente ha interrotto il minuto di silenzio dopo appena 30 secondi, dalle 11:50.43 alle 11:51.14 (). Il punto successivo all'ordine del giorno era l'elezione dei grandi elettori per la scelta del Capo dello Stato, carica che la stessa Petitti è andata poi a ricoprire con 26 preferenze.

