Errenord, anatre e anatroccoli a spasso in una Modena semideserta

Davanti al condominio Errenord anatre e anatroccoli vanno a spasso approfittando di una Modena semideserta. Il video è stato fatto questa mattina e dimostra come la forte di riduzione di auto e di persone in città, a causa del decreto sul coronavirus, lasci liberi questi simpatici animali selvatici di girovagare liberamente. Una fila indiana di anatroccoli che mette allegria e dona un po' di serenità in giornate così complicate.