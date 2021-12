'Espansione Polo Logistico Conad, ridurre l'impatto è possibile, ecco come'

Dei 60 giorni utili per presentare osservazioni al progetto di ampliamento del polo logistico Conad e alla riorganizzazione della viabilità in uscita e in entrata dalla tangenziale di centinaia di camion al giorno, ne rimangono solo 50. Nei poco più dei dieci giorni trascorsi dal deposito delle schede di progetto in Comune, l'analisi, da parte dei referenti del neo Comitato Villaggio Europa, è proseguito. E la convinzione rispetto alle critiche e alle osservazioni già avanzate all'Amministrazione in una riunione con il sindaco di Modena e l'assessore Vandelli il 19 novembre scorso, si è rafforzata.Il tema è l'impatto di una struttura che aumenterà i volumi dei magazzini anche in altezza triplicando rispetto a quella degli ex magazzini Civ&Civ che verranno abbattuti per essere ricostruiti, e quello del traffico veicolare e dell'inquinamento conseguente all'uscita dalla tangenziale con immissione nel quartiere da via Canaletto di più di 300 mezzi pesanti diretti al comparto industriale al giorno.

Elemento che comporterà la realizzazione di una nuova rotatoria che andrebbe ad impattare anche con aree verdi e a parco presenti. Insomma un impatto ambientale e sociale forte sulla vivibilità del quartiere e in una area già schiacciata e letteralmente soffocata non solo da una grande serie di insediamenti industriali e logistico ad alta densità di traffico veicolare pesante, ma anche dalla prossimità della tangenziale e dell'area di ricaduta delle polveri dell'inceneritore distante in linea d'aria poco più di un chilometro. Per ridimensionare questo impatto il comitato ha elaborato alcune proposte che oltre ad essere tradotte probabilmente in osservazioni da depositare ufficialmente vengono via via presentate ai cittadini del quartiere. Per farlo questa sera è stata organizzata una riunione pubblica che si terrà dalle ore 20 presso la sala della parrocchia Sacro Cuore in via Oberdan 10Nel video seguente l'illustrazione del progetto e delle proteste dai referenti del Comitato Villaggio Europa Gianpaolo Maini e Fabrizio Benelli