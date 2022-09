Europa Verde: 'No a nuove infrastrutture gas, ma uniti in coalizione per bloccare le destre estreme'

Sono molto scettica e critici sulla necessità di nuove infrastrutture sul sul gas e siamo cotrari a nuovi rigassificatori. Il gal l'Italia ce l'ha, anzi ne esporta. Il problema è sui prezzi, non tanto sulla materia prima. Abbiamo riempito gli stoccaggi di gas al 90%, i gasdotti sono operativi e i rigassificatori attuali stanno lavorando. Potrebbero essere potenziati prima ancora di creare da zero nuove infrastrutture che ci legherebbero ancora di più alle fonti fossili“. Eleonora Evi candidata Europa verde - Sinistra Italiana, nell'uninominale di Modena non ha problemi ad ammettere che il programma della sua lista presenta discrepanze sostanziali, almeno rispetto alle politiche sul gas, con quello di altre liste della coalizione. 'Anche perchè sono tante le cose che ci uniscono con il PD. Bisogna puntare su misure di riduzione dei consumi energetici e di accelerazioni sulle rinnovabili. Questo ci farebbe risparmiare miliardi di metri cubi di gas. E non lo diciamo solo noi, lo dice la stessa Confindustria, con Elettricità Futura, ha chiesto di poter installare fino a 60 GW di potenza di rinnovabili in tre anni. Questo ci consentirebbe di risparmiare fino a 15 miliardi di metri cubi di gas.