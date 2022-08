Degrado ex mercato bestiame: spacciatori lanciano sassi a chi si avvicina

Minacciati dal lancio di sassi per allontanarci. Come presenze sgradite in una terra di nessuno. Anzi la terra di qualcuno se consideriamo quel qualcuno senza fissa dimora, stranieri irregolari, spacciatori e tossicodipendenti. Siamo nell'area del tristemente famoso rotore (edificio simbolo della riqualificazione mancata dagli inizi degli anni duemila), e dell'ex mercato bestiame a cui accediamo da via Rubes Triva, all’indomani dell’ordinanza del sindaco con cui il Comune ha intimato alla società liquidatrice di porre in sicurezza l’area degradata e abbandonata da una quindicina di anni, dove al centro spicca lo scheletro del rotore. Trasformata da anni in discarica a cielo aperto, rifugio per sbanfati, terra di spaccio e nascondigli della droga che ad ogni orra viene nascosta o prelevata per essere venduta dai pusher attivi nell'area adiacente o dell'R-Nord e del Parco XXII aprile. Area ovunque penetrabile dalle strade residenziali attraverso recinzioni divelte in tutto il suo perimetro.Gianni Galeotti