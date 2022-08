Ex Stallini casa di spaccio: residenti minacciati da occupanti abusivi, ma per il sindaco il problema non c'è

Residenti ed esercenti di attività di via del Mercato sono esasperati. La notizia che se tutto andrà bene la palazzina ex Stallini, dell'ex mercato bestiame, sarà ristrutturata a partire non prima del 2023 non tranquilizza affatto. Perché l'edificio, abbandonato da decenni, oltre che strutturalmente pericoloso anche per chi percorre la nuova pista ciclabile su via del Mercato, è nuovamente rifugio di spacciatori, senza fissa dimora, stranieri irregolari che qui bivaccano o pernottano. Ieri sera, la stessa in cui il sindaco ci ha confermato di essere passato verificando che non ci fossero presenze sgradite, l'ennesimo grave episodio. Proprio dovuto a chi occupa abusivamente lo stabile. Il via vai da e per lo stabile, confermato dai residenti, è continuo. Uno straniero, ripreso da un telefono, all'esterno dell'edificio sembra fare il palo per avvertire dell'arrivo di forze dell'ordine.Poco dopo inizia ad inveire contro alcuni residenti che stanno chiaccherando in gruppo, in strada. Si avvicina ad un cortile, grida contro gli italiani colpevoli di non farsi i fatti i loro. Tira una bottiglia di plastica, rovescia alcuni vasi e minaccia tutti di lasciarlo in pace. Lui, in stato di evidente alterazione. Qualcuno dall'alto lo riprende mentre con fare minaccioso ai aggira tra le auto.