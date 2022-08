Ex stallini: via alla gara per i lavori, ad inizio 2023 il cantiere

Una struttura moderna, caratterizzata da servizi che possono rispondere alle nuove esigenze per fare incontrare con sempre maggiore efficacia la domanda e l’offerta di lavoro e di formazione.In questi termini, questa mattina, il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli, l’assessore regionale al Lavoro Vincenzo Colla, la direttrice dell’Agenzia regionale per il lavoro Paola Cicognani, il presidente di CambiaMo Giorgio Razzoli e la direttrice generale del Comune di Modena Valeria Meloncelli hanno parlato dell'edificio ex Stallini, da anni simbolo di mancata riqualificazione e di degrado urbano e sociale. Di quel degrado che oggi fa a pugni con un area che gradualmente, con gli interventi del piano periferie, sta riqualificandosi, quanto meno sotto l'aspetto della viabilità e dell'arredo urbano. Ma da oggi, per l'edificio che che si estende lungo l'asse sud di via del Mercato, qualche certezza in più di riqualificazione c'è.Come già anticipato da La Pressa, nonostante i costi siano aumentati di 1,1 milioni negli ultimi mesi per effetto dei prezzi delle materie prime, portandosi a 6,4 milioni di euro, dai 5,3 previsti solo sei mesi fa, il progetto andrà avanti grazie all'ingente finanziamento della Regione che ha aggiunto 600 mila euro ai 3 milioni già stanziati. Il Comune di Modena interverrà per 1 milione 400 mila euro dal Comune di Modena, per 1 milione 123 mila euro con finanziamento del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell’Abitare (Pinqua) – Pnrr (che consentirà di realizzare anche una serie di interventi residenziali nel quartiere) e per 315 mila euro da CambiaMo (quota per le progettazioni). Nell’area del nuovo Centro per l’impiego è già operativo il Data Center e sono in programma anche la Casa delle idee digitali e la scuola innovativa andando così a costituire un vero e proprio polo per la formazione e il lavoro.Lo stabile verrà trasformato in un edificio con caratteristiche di elevata efficienza energetica NZEB (Nearly Zero Energy Building), sostenibilità ambientale, senza barriere architettoniche e con parametri superiori ai limiti di legge dal punto di vista del rischio sismico.Il principio seguito per la riqualificazione è quello del recupero delle murature perimetrali faccia a vista e della preservazione dell’aspetto esteriore dell’edificio dal carattere storico urbano, con le sue aperture e i portici, mentre è prevista la demolizione e sostituzione degli elementi interni. La progettazione dei nuovi spazi è stata concertata e sviluppata in collaborazione con l’Agenzia regionale del lavoro, sulla base delle richieste specifiche, e recependo il layout del “Centro per l’impiego tipo” a cura del Gruppo di lavoro dell’Università di Bologna.All'interno del nuovo centro per l'Impiego lavoreranno 60 persone. Oggi sono 51 quelle impiegate a Modena. È attualmente in corso il potenziamento del personale del Centro per l’impiego e, una volta a regime, nella nuova sede presteranno servizio una sessantina di addetti (a giugno 2018 erano 24, oggi sono 54).Nel bando per l’assegnazione dell’intervento, tra gli indicatori di valutazione, sono recepiti i parametri del Pnrr, come il possesso della certificazione di responsabilità sociale ed etica SA 8000 o equivalente, l’impegno a destinare, in caso di nuova assunzione, una percentuale superiore al 30 per cento di lavoratori under 36 o donne e l'impiego all’assunzione di persone con disabilità in quota eccedente l'obbligo minimo di legge. Per chi non è soggetto all’obbligo di assunzione con disabilità, sarà attribuito un punteggio per ogni ulteriore dipendente con disabilità attualmente assunto.