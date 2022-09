False fatturazioni nel commercio carburanti: maxi frode da 600 milioni

Questa mattina i militari del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Vicenza hanno dato esecuzione a nove misure cautelari (4 in carcere, 2 arresti domiciliari, 3 obblighi di dimora con due persone ricercate) per associazione per delinquere finalizzata all’emissione di fatture per operazioni inesistenti e per emissione di fatture per operazioni inesistenti, sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e mediante altri artifici e omessa dichiarazione ai fini dell' Iva.L'indagine è stata avviata in seguito ad una specifica analisi di rischio nel settore del commercio dei prodotti petroliferi sviluppata dai militari della Guardia di Finanza di Vicenza. Nella struttura della frode centrale erano due diversi depositi di carburante, uno ubicato a Sossano - in uso dapprima ad una srl e, dopo la dismissione del patrimonio aziendale di quest' ultima, rilevato in affitto dalla neo-costituita srl - e l’altro in Villadose, nella provincia di Rovigo.I militari hanno dato esecuzione anche alle misure cautelari reali disposte dal Gip del Tribunale di Vicenza - sequestro preventivo in via diretta a carico delle società coinvolte nella frode e per equivalente sui beni nella disponibilità degli indagati - per un ammontare complessivo di 99.178.938 euro quale illecito profitto dei reati oggetto di contestazione. Sono stati sottoposti al vincolo cautelare trentadue beni immobili, tra i quali:- una villa con piscina sulle colline della Val di Cornia, in provincia di Livorno, ed una villa in Bressanone, entrambe fittiziamente intestate ad una società di diritto croato riconducile ad uno degli indagati ed amministrata da un prestanome.- una villa al Circeo, un ufficio in Roma ed altri immobili di pregio fittiziamente intestati ad una società di diritto statunitense con sede nel Delaware amministrata da una società cipriota riconducibile ad altro indagato;- uno yacht di quattordici metri ormeggiato nel porto turistico di San Vincenzo, nella Maremma livornese, intestato anch' esso a diversa società di diritto croato riferibile ad uno degli indagati;- tre autoveicoli- disponibilità economiche giacenti su duecentocinquanta rapporti bancari/finanziari.