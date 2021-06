Fanano: a fuoco agriturismo, gravi danni, nessun ferito

Un grosso rogo, dal primo pomeriggio di oggi sta tenendo impegnate quattro squadre dei Vigili del Fanano, in via Ca Zucchi località Ospitale. Come evidenziano le immagini dall'alto dell'elicottero dei Vigili del Fuoco, distrutta la copertura della struttura adibita ad agriturismo.Le operazioni di spegnimento ancora in corso e si prevede proseguano ancora per diverso tempo.Si registrano gravi danni ma fortunatamente nessun ferito. Notizia in aggiornamento