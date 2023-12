Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Alla fine i Vigili del Fuoco riusciranno a mettere in salvo tutti i capi. Esclusi, purtroppo i vitellini, avvolti dal rogo senza possibità di uscita. Lo stabile dove si trovavano era completamente avvolto dalle fiamme. Sul posto da subito si sono recate due squadre di Vigili del Fuoco Volontari volontari di Fanano con mezzi attrezzati e motopompa, coaudivati successivamente dalle squadre arrivate da Pavullo Vignola, Pievepelago, e l'autoscala della sede centrale e funzionario di guardia.Ancora in corso le operazioni di spegnimento. Sul posto anche 118, Carabinieri e Polizia Locale. Per la sicurezza dell'area e per i primi rilievi.Articolo in aggiornamento