FDI, voce ai professionisti: '2 su 10 KO, governo più dannoso del virus'

Nella manifestazione organizzata da Fratelli d'Italia, microfono aperto al mondo delle professioni. Lavoro bloccato nella fase 1 e lavoro impedito nella fase 2. Critiche al governo nazionale per i ritardi nella ripartenza delle strutture e nei servizi dello stato e locale. Sotto il Municipio risale la critica per il mancato posticipo del pagamento dell'Imu che colpirà famiglie ed imprese e per il confermato aumento dell'addizionale Irpef.Nel video le immagini della manifestazione e alcuni brani degli intervento di Cinzia Franchini (Ruote Libere), Daniela Dondi (già presidente dell'ordine degli avvocati) e di Emanuele Corradini (visurista).