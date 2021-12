Fedez e Ferragni sono positivi al Covid

Fedez e Chiara Ferragni sono risultati positivi al Covid. L'annuncio è arrivato dal profilo Instagram di Fedez. Due giorni fa i Ferragnez erano partiti per le vacanze natalizie sulle Dolomiti, ma erano dovuti tornare per un piccolo problema di salute della figlia Vittoria.'Ciao a tutti. Come potrete facilmente intuire io e la Ferry siamo positivi'. Leone e Vittoria, i figli della coppia che ha da poco pubblicato la serie TV Amazon Prime Video The Ferragnez, stanno bene.'Ci stavamo testando ogni giorno per essere sicuri: ieri abbiamo fatto il molecolare, il cui risultato è arrivato adesso. Io e Fede siamo positivi, i bambini non si sa come sono negativi, per ora, motivo per il quale dobbiamo indossare le mascherine in casa tutto il giorno - Non possiamo mantenere una distanza più di tanto con i bambini dovendoli accudire. È una situazione un po’ così. Per fortuna siamo asintomatici, stiamo tutti bene. La nostra priorità è che i bambini stiano bene e speriamo che continuino così. So che molti di voi sono nella stessa situazione, teniamoci compagnia e sosteniamoci a vicenda'.