Ferragosto città: piacciono chiese, mercato e giochi d'acqua in Piazza Roma

Periferie deserte, come in parte il centro dove i locali frequentati per la colazione o qualcosa di fresco da bere, sono aperti per circa la metà. Nessuno aperto affacciato su piazza Grande, patrimonio Unesco, compreso il caffè concerto. La messa di ferragosto ha aperto le chiese e dato la possibilità di unire la celebrazione religiosa ad una visita. In duomo così come in S.Agostino. Sulla cui piazza, al contrario, si affaccia il palazzo del musei. Aperto ma praticamente deserto. I visitatori si contano sul palmo di una mano in mezz'ora. L'apertura propagandata sui luoghi delle cultura di Ago è uno specchietto per le allodole. Portono chiuso, spazi inutilizzati. Nessuno anche davanti all'ingresso per la salita sulla Ghirlandina. Il record di presenza, questa mattina, come ogni lunedì, lo registra il mercato. Del Lunedì appunto. Che si conferma anche il giorno di ferragosto. Tutto chiuso su piazza XX settembre. La città è muta. Invitante, rilassante e desolante allo stesso tempo. Ma il 15 di agosto, in città, rappresenta un mondo a parte. Come un Natale, in estate. Nel breve video un assaggio di come il centro città, si presentava nella tarda mattinata di oggi