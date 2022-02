Fiducia Decreto Covid, lancio di fogli contro il ministro D’Incà

Il Governo ieri ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza Covid-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore. Il provvedimento conteneva l’obbligo vaccinale per gli over 50.A comunicarlo all’aula è stato il ministro per i Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà, tra le proteste dei deputati di Alternativa. Il ministro è stato fatto oggetto di un lancio di fogli da parte di alcuni parlamentari. Subito dopo è stata convocata la conferenza dei capigruppo.“Ho visto un ministro costretto a leggere la formula della fiducia mentre una forza parlamentare che aveva occupato i banchi del governo lo crivellava da dietro di cartoccetti, insulti, fascicoli. Una scena indegna. Per tutti. Mi sono molto vergognato per loro, per me, per noi”. Lo scrive su Twitter il deputato del Pd Filippo Sensi.