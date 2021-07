Finale Europei, dal sindaco di Sassuolo l'appello anti assembramenti

'Un tifo “responsabile”, nel rispetto di sé stessi e degli altri con la consapevolezza che l’emergenza legata alla pandemia da Covid-19 ancora non è passata'. È questo il contenuto del videomessaggio che il sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani ha rivolto alla città in previsione della finale degli Europei di calcio che, domani sera, vedrà la nazionale italiana opposta a quella inglese.'Ora è estate, è bello tutto e si può forzare la mano, ma non approfittiamone perchè sicuramente in autunno questo virus tornerà fuori più agguerrito di prima'.