Neve abbondante nell'alto appennino: ora la stagione può davvero iniziare

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Le immagini delle località del comprensorio sciistico del Cimone ricoperte dalla abbondante nevicata del fine settimana dell'Epifania è ciò che tempo gli operatori e gli amanti della neve e dello sci attendevano. Una nevicata che consentirà alla stagione sciistica più che di continuare di iniziare veramente. Assenza di precipitazioni e alte temperature avevano reso difficile anche il ricavare quelle poche strisce bianche in una landa secca e marrone capace di garantire soltanto l'apertura di acune piste rispetto a quelle potenzialmente a disposizione e altrettanti pochissimi impianti.

E soprattutto di non consentire una delle cose più importanti: i collegamenti tra le varie stazioni dal Cimoncino a Passo del Lupo. dalle Polle al Lago della Ninfa. Da oggi invece cambia tutto. Le abbondanti nevicate del fine settimana dell'Epifania, che stando alle previsioni lasceranno il posto anche ad un freddo abbassamento delle temperature, e sereno creeranno le condizioni ideali per lo sci.



Quelle testimoniate anche dalla visione delle web cam alla partenza degli impianti delle località del comprensorio del Cimone.

Le strada, dopo l'uscita dei mezzi nella mattinata di oggi nelle località più alte, sono pulite ma si consiglia la massima attenzione per le gelate notturne. Si ricorda l'obbligo di pneumatici invernali o comunque con catene a bordo.

Con l’arrivo della neve e l'apertura di fatto della stagione sciistica saranno quotidianamente impiegati almeno sei Carabinieri delle Stazioni di Sestola, Fanano e Pievepelago, che avranno a loro disposizione tre motoslitte per l’attività di prevenzione e controllo sui circa 55 km di piste. I militari saranno impegnati anche nell’attività di soccorso a favore di persone infortunate, come già avvenuto nelle scorse stagioni.