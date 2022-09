Fini Modena compie 110 anni, ma per la festa ha scelto Milano

Pasta fresca, stand culinari e assaggi di piatti tipici dell'Emilia-Romagna, serviti per l'occasione a due passi dai Navigli di Milano: il marchio Fini compie 110 anni e per celebrarli ha organizzato #FiniMondo, una grande festa all'insegna dell''Emilianità'.L'evento si è svolto al Ride, uno spazio ricavato da un ex scalo ferroviario del capoluogo lombardo nel quale cuochi e mastri pastai hanno preparato sul momento specialità tipiche emiliane, come tortellini e gnocco fritto. La festa e la cena sono l'occasione per ripercorrere la storia del gruppo,e divenuto nel tempo una realtà imprenditoriale con una produzione annua di oltre 4 milioni di chilogrammi di pasta e vendite superiori a 100 milioni di euro.'C'è un famoso detto: 'Se l'Italia fosse la casa, l'Emilia sarebbe la sua cucina', e noi abbiamo deciso di portare questa cucina a Milano, una città importante e la locomotiva della crescita italiana', commentache aggiunge: 'Per noi questo non è solo il festeggiamento dei 110 anni, è un'occasione di rilancio di un brand conosciuto in tutto il mondo e un importante ritorno al mondo della comunicazione con una campagna che si avvierà domenica 2 ottobre'. Come spiega Luigi Famulari, chief marketing officer del gruppo, 'le due nuove linee racchiudono in sé tutta la storia di Fini, un profondo legame con il territorio da cui provengono la gran parte degli ingredienti e un gusto unico per deliziare anche i palati più esigenti'.