Fisi: 'Il 23 incontro col Governo, nessun compromesso, il Green Pass va cancellato'

'Chi ci governa e governa i grandi gruppi imprenditoriali sta agendo solo per interessi economici, ed è questo che ha motivato anche il vergognoso attacco ai manifestanti al porto di Trieste. E' grave in nome della legge vengano prese a manganellate lavoratori inermi che protestano, ed è grave che i sindacati si siano svenduti, e abbiano svenduto i diritti dei lavoratori. Anziché tutelare il diritto al lavoro e la libertà di scelta, l'unica risposta che hanno dato ai lavoratori è stata: vaccinatevi. Spostando la questione, per interesse, su un piano che non è il loro. Quello della sanità pubblica. Loro devono sindacare sul nostro diritto al lavoro non su una questione di sanità e sulla libertà di scelta dei lavoratori di vaccinarsi o non vaccinarsi ma soprattutto di dovere o non dovere mostrare una tessera verde per potere lavorare come ha fatto fino a ieri'. E' il referene regionale Felice Osio ad intervenire questa mattina al presidio dei lavoratori che continua davanti all'ingresso ovest dello stabilimento New Holland di Modena. Iosio ha così rilanciato la mobilitazione in solidarietà ed in condivisione con la protesta di Trieste e di altre città italiane. 'Non scenderemo a copromessi, il green pass va calcellato'- ha concluso annunciando un incontro con il governo il prossimo 23 ottobre.