Fiume Secchia, verso la sicurezza, ma solo per piene piccole

Dopo i lavori di adeguamento e potenziamento di arginature e alveo dal Comune di Campogalliano a Modena, conclusi nel tratto di ponte Alto e da lì, verso nord, fino al ponte dell'Uccellino e transitando per il tratto di San Matteo, distrutto nella piena del 2014 (con conseguente alluvione), proseguono, con un anno di ritardo sulla tabella di marcia, i lavori di adeguamento e potenziamento strutturale delle arginarure del fiume Secchia dal ponte dell'uccellino fino al confine regionale. 'Ora i lavori - spiega Massimo Neviani al termine di una verifica oggi sul fiume), si fermano poco prima del Comune di Bastiglia'. Lavori che anche quando conclusi, porteranno gli argini a garantire un franco di un metro (livello della piena rispetto alla sommità dell'argine), ma solo in relazione a piene TR20, piene sostanzialmente piccole, del tipo di quella che ha attraversato il territorio modenese il 6 dicembre scorso. Nonostante il potenziamento degli argini, il fiume Secchia, nel tratto a valle delle casse di espansione, soffre proprio del mancato adeguamento strutturale delle sua casse, tra Campogalliano e Rubiera, adeguate per trattenere piene TR20 ma non oltre. Per questo motivo, come le immagini della piena del 6 dicembre che qui riproponiamo dimostrarono, anche in caso di piena piccola (TR20, nella scala che comprende TR50 e TR100 e 200), il livello del fiume Secchia a valle delle cassa di espansione era, nel tratto dal ponte dell'Uccellino, pericolosamente alto, sotto il livello di 'sicurezza' (solo teorica visto che sul Panaro, con un franco di più di un metro, l'argine nello stesso giorno, è ugualmente collassato), previsto, anche per piene TR20. Da qui l'esigenza, definita dopo l'alluvione del 2014, di lavori di adeguamento degli argini anche nel tratto successivo al ponte dell'Uccellino. Ma solo, appunto, rispetto a piene TR20. Un adeguamento non sufficiente per piene più grandi, almeno fino a quando la cassa di espansione del Secchia, non verrà adeguata, come da progetto già esistente, a piene TR50. Livello al quale, con gli interventi del 2012 con l'installazione di paratoie, è stata portata la cassa di espansione del Panaro. Vero nodo, ancora irrisolto, di tutto il sistema