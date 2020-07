Flash-mob Lega all'inceneritore: bruci solo i rifiuti modenesi

'Modena non sia più pattumiera d'Italia come la Regione e le amministrazioni di centro sinistra l'hanno condannata ad essere attraverso il raddoppio dell'inceneritore modenese che porta oggi l'impianto a bruciare fino a 240.000 tonnellate all'anno, circa 100.000 in più di quanto servirebbe per soddisfare il fabbisogno di smaltimento delle provincia di Modena, e autorizzando il conferimento dei rifiuti urbani da tutta la regione e dal bacino Hera e per quanto riguarda gli speciali, da tutta Italia



Ed è così per chiedere di ridurre il conferimento di rifiuti portandolo a livello del fabbisogno provinciale. il gruppo Lega in consiglio comunale ha presentato una mozione sottoscritta da tutte le forze di centro-destra. Obiettivo: fermare l'arrivo di rifiuti destinati all'inceneritore di Modena provenienti da fuori della nostra Provincia.



'Nel dettaglio, dopo il notevole aumento registrato nel 2019 (con il livello record di 74.451 tonnellate, pari a +13.000 tonnellate rispetto al 2018), si chiede che venga immediatamente ripristinato il limite precedente di 50.400 tonnellate/anno sul conferimento al termovalorizzatore dei rifiuti speciali (di derivazione industriale). È emerso infatti che questo limite è stato abrogato dall’ARPAE di Modena nell’ottobre 2017, consentendo di fatto l’aumento esponenziale della quota di rifiuti speciali' - ricorda il Carroccio.