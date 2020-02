Foibe, il ricordo della Lega: 'Ora togliere onoreficenza a Tito'

L'omaggio alle vittime delle foibe, ricordate ogni anno nella giornata del ricordo, e l'annuncio del deposito, in Consiglio comunle di una mozione per chiedere l'annullamento delle conferite al maresciallo Tito nel 1969 dall'allora presidente Giuseppe Saragat come Cavaliere di Gran Croce decorato di gran cordone dell’”Ordine al Merito della Repubblica Italiana”, il più alto titolo onorifico d’Italia.



E' quanto sottolineato oggi dai consiglieri comunali della Lega Nord, e dal Senatore Stefano Corti nel corso della cerimonia tenuta dalla Lega (ieri quella di Fratelli d'Italia e domani, lunedì, quella del Comune) presso il cippo alle vittime delle foibe, in piazzale Natale Bruni, a Modena

“Nonostante i molti passi avanti che l’Italia è riuscita a fare nel lungo percorso per il riconoscimento di un pezzo drammatico della propria storia c’è una tappa che riteniamo obbligata da parte dello Stato Italiano. Chiediamo l’annullamento delle onorificenze”