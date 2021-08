Formigine: cane cade in una vasca liquami, salvato dai Vigili del Fuoco

Storia e lieto fine questa mattina a Formigine. Qui, all'interno di un area verde recintata, proprietà privata e facente parte di un'azienda agricola, un uomo stava passeggiando con il suo cane. Quest'ultimo, evidentemente non al guinzaglio, avvicinatosi ad una vasca di liquami, ci è scivolato dentro. Inutili i tentativi dell'animale di risalire. Dopo alcuni minuti il proprietario decide di chiamare aiuto componendo il 115 dei Vigili del Fuoco che dopo poco si sono presentati sul posto con uno speciale asta realizzata per il recupero di animali. L'animale è stato 'agganciato' a portato sulla riva dove lo aspettava il padrone

