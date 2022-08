Forte nubifragio su Modena, allagamenti e caos per le strade

Tratti di tangenziale e di strada impraticabili per l'enorme distesa di acqua, scantinati allagati e circolazione in tilt, come a Modena Est dove il canale Minutara ha rischiato di tracimare a livello del ponte di via Divisione Acqui. Una precipitazione molto intensa, accompagnata da forte vento, ma fortunatamente con grandine di piccole dimensioni, quella che si è abbattuta su Modena a partire dalle ore 17. In diverse zone della città alberi e piante si sono spezzate e in diversi casi caduti nella sede stradale impegnando i Vigili del Fuoco raggiunti da decine e decine di chiamate. La zona più colpita da allagamenti di garage e scantinati a Modena Est e San Damaso. Ancora da quantificare eventuali danni. Alle ore 20.30, dopo decine di interventi, erano ancora 60 le chiamate da evadere da parte dei Vigili del Fuoco che per rispondere al più alto numero di richiesta hanno chiamato in servizio le squadre volontarie da tutta la provinciaNotizia in aggiornamento