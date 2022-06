Elezioni, volata finale: Forza Italia lancia i candidati con Stefania Craxi ed un video di Berlusconi

Sia a Castelnuovo Rangone, ed in particolare per Montale, sia per Bomporto è il tema della viabilità quello posto al centro degli ultimi appelli al voto da parte dei candidati sindaco di centro destra Laura Gelatti, per Bomporto, e Alessandro Boni, per Castelnuovo Rangone. A loro volta al centro del plauso e del lancio della volata arrivato da Stefania Craxi, da poco eletta Presidente della Commissione Esteri al Senato e dal Coordinatore regionale del partito Enrico Aimi che tra una tappa e l'altra del tour elettorale in Emilia-Romagna ha incontrato ad Arcore Silvio Berlusconi che dopo tanto tempo ha realizzato con lui un video per un appello al voto del 12 giugno, sia per i candidati di Forza Italia e di centro destra alle elezioni amministrative, sia per i 5 si ai quesiti referendari.In un appuntamento alla presenza dei vertici locali del partito, Piergiulio Giacobazzi (coordinatore provinciale), e Antonio Platis nel quale si è sottolineata la convergenza di tutti i partiti del centro destra sui nomi dei candidati scelti. Non solo a Castelnuovo Rangone e Bomporto ma anche nella maggior parte della realtà emiliano-romagnole chiamate al voto per il rinnovo dei sindaci, delle Amministrazioni e dei Consigli Comunali.