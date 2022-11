Fossalta, ecco lo stato dei lavori di messa in sicurezza idraulica

Sono stati finora investiti 5 milioni sugli argini del Tiepido per 2 interventi già completati

Sopralluogo stamattina in più tappe della vicepresidente della Regione Irene Priolo per fare il punto sull’attuazione delle opere di sicurezza del nodo idraulico modenese. Nel tour – partito da Sassuolo e concluso a Vignola, passando per Modena – è stata accompagnata dal sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, dal presidente della provincia, Gian Domenico Tomei, e da vari amministratori locali e tecnici regionali.

In particolare Fossalta di Modena sono stati finora investiti 5 milioni sugli argini del Tiepido per 2 interventi già completati. Un ulteriore cantiere – dal valore di 2 milioni e mezzo – è stato finanziato lo scorso aprile con l’aggiornamento della programmazione degli interventi sul nodo idraulico (manovra da complessivi 40 milioni). Le risorse permetteranno la messa in sicurezza delle sponde del torrente Tiepido a monte di via Curtatona, nell’area al confine dei laghi di ex-cava.





Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.