Fratelli d'Italia: causa collettiva contro il governo per giusti rimborsi ai ristoratori

Via Anche a Modena all’iniziativa “SOS RISTORANTI”, la class action lanciata da Fratelli d’Italia a livello Nazionale per coinvolgere gli esercizi della ristorazione in una causa collettiva contro il GovernoL'obiettivo è quello di ottenere ristori adeguati alla perdita di fatturato provocato dalla chiusura obbligata.Per i ristoratori aderire non costa nulla e nulla sarà dovuto in caso di bocciatura della richiestaLa proposta presentata questa mattina dal Coordinatore provinciale Ferdinando Pulitanò e dal Coordinatore regionale nonché Consigliere regionale di Fratelli d'Italia Michele Barcaiuolo. Che al microfono de La Pressa ne ha illustrato le ragioni