Fumo da stabile abbandonato, scoperto bivacco: ci vivevano in tre

E’ stato l’allarme generato dal fumo di un fornello a gas da campeggio ma utilizzato come braciere a fare scattare questa mattina l’allarme di alcuni residenti della zona Tempio-stazione ai Vigili del fuoco. Che dopo pochi minuti sono giunti nello stabile di via Mazzoni, a fianco del cavalcaferrovia, di un hotel e di un noto ristorante. Lo stabile, fino ad alcuni anni fa era adibito a ritrovo per una associazione religiosa e poi abbandonato. Spazi vuoti, occupati abusivamente da senza fissa dimora, due stranieri irregolari ed una ragazza italiana. Vista la situazione, documentata dalle immagini, si presume vivessero da tempo all’interno. Oltre a letti di fortuna qualcuno aveva creato delle divisorie. Pareti di stoffa a creare la parvenza di stanze da letto e ambienti divisi con tanto di quadri alle pareti e comodini di fortuna. In cui trascorrere giorni e notti.Il gelo aveva spinto gli occupanti a scaldarsi con un bracere. Ricavato in un fornello da campeggio che anziché funzionare a gas conteneva braci. Sul pavimento e vicino ad altri letti visibili i segni di altri tizzoni trasportati per scaldare. In una situazione di degrado totale e di grave pericolo che poteva trasformarsi in tragedia.Evitata grazie all’allarme dato da alcuni residenti che sentendo odore di fumo proveniente dallo stabile hanno chiamato le forze dell’ordine. Quando la Polizia Municipale è arrivata sul posto con il curatore fallimentare referente per lo stabile, all’interno c’erano tre persone. Si tratta di due uomini, un 27enne e un 44enne, sprovvisti di documenti, che sono stati denunciati per inosservanza delle norme per stranieri, e di una donna italiana di 30 anni non residente in città. Verranno denunciati a seguito della querela da parte del curatore fallimentare il quale ha già provveduto alla chiusura degli accessi allo stabile che non presentavano segni di infrazione