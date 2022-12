Furti in appartamento, ladri scatenati soprattutto al tramonto: 'Aiutateci a prevenirli'

Controlli straordinari e intensificati sul territorio, ed in particolare nei comuni della valle del Panaro (Guiglia, Castelvetro, Castelnuovo), di competenza della compagnia dei Carabinieri di Sassuolo, per arginare l'aumento di furti in appartamento. Messi a segno da bande che circolano su auto spesso munite di targhe rubate da altri mezzi, e dicidono di agire appena ne colgono l'occasione. A volte suonando al citofono e verificando che nessuno in quel momento è in casa. L'ora del tramonto, in cui molte persone devono ancora rientrare dal lavoro, i rumori sono tanti e la circolazione di mezzi e persona è ancora sostenuta e tale da agevolare anche il loro allontamento dalle zone colpite, è quella preferita per colpire. Bande che spesso vengono per così dire agevolate indirettamente, inconsapevolmente, e involontariamente dalle stesse vittime dei furti, che nascono soldi e contanti nei soliti posti.Dai cassetti delle camere da letto, o negli armadi. Puntualmente messi sotto sopra dai delinquenti. Le segnalazioni di auto, persone e movimenti sospetti soprattutto in zone non densamente popolate, aiutano le forze dell'ordine ad intervenire per tempo, sventado così i colpi o mettendosi sulle tracce dei delinquenti in fuga. In questi casi però, l'intenso traffico delle ore del tardo pomeriggio aiuta non solo i ladri a confondersi ma limita le forze dell'ordine nell'attuare pericolosi inseguimenti. Ed è così che i malviventi riescono a farla franca. Da qui i consigli ad una maggiore attenzione, alla segnalazioni di movimenti e persone sospette e al custodire soldi preziosi o in posti insoliti se non servizi di cassette di sicurezza esterne all'abitazione. Su questi ed altri aspetti facciamo il punto con il Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sassuolo Michele Ognissanti