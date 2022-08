Furti: 'Le foto delle vacanze meglio postarle dopo, non durante'

Evitare etichette su chiavi che in caso di smarrimento possano ricondurre ad una abitazione, o di indicare sull'etichetta del campanello di casa il nome per esteso, dei componenti della famiglia, limitandosi al cognome, lasciare sempre il proprio numero a vicini per essere contattati in caso di problemi. Insieme all'installazione di sistemi di antifurto (oggi a prezzi sempre più abbordabili e collegabili direttamente al proprio smartphone), sono alcuni accorgimenti suggeriti per evitare furti in appartamento o, meglio, per non facilitare il lavoro dei ladri.L’abitudine di postare foto, in tempo reale, delle proprie vacanze, confermando di non essere a casa, rappresenta ormai una prassi per tantissime famiglie, ma questo potrebbe rappresentare un informazione più utile che a ladri e malintenzionati che agli amici, veri o virtuali. E in un periodo come questo, in cui il picco di furti in appartamento si conferma, meglio assumere qualche precauzione in più che in meno. Alcuni accorgimenti, forse noti ma mai banali, per rendere più difficile la vita ai malviventi ci sono con Alessandro De Palma, comandante del Nucleo operativo radio mobile dei Carabinieri della Compagnia di Modena.