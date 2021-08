Gaiato di Pavullo, in chiesa risuona l'antico organo

Grande emozione tra i parrocchiani di Gaiato che per primi nelle messa solenne in occasione delle celebrazioni dei Santi Pietro e Paolo hanno ascoltato, dopo 50 anni di silenzio il suono dell'organo dell'omonima chiesa, simbolo della frazione e della località che nella sua parte più antica si affaccia sulla valle dello Scoltenna. Oggetto di quasi un anno di restauro, l'organo da 800 canne costruito nel 1857, è stato rimontato e ricoloccato nella sua originaria posizione, completamente restaurato in ognuna delle migliaia di parti, anche nelle parti oggetto di diversi ampilamenti ed aggiunte di materiale per l'ultima parte dell'800. Serie di campanelli, gran casse e effetti a rullante oltre al rifacimento del mantice. Strumento straordinario simbolo di una mestria artigiana invredibile. In grado di riprodurre il suono di una orchestra di accompagnamento. Suoni ed emozioni che saranno oggetto del concerto inaugurale fissato per sabato 21 agosto alle ore 19, nell'ambito della rassegna musicale Armoniosamente. Organista Nicolò Sari. La nostra telecamera era presente alla prima serata in occasione della messa in onore dei Santi Pietri e Paolo. A spiegarci le fasi e del restauro ma soprattutto le caratteristiche ed il suono di questo straordinario strumento i componenti della famiglia Bigi, restauratori, esempio di passaggio generazionale in un campo dove la maestria artigiana si fonde con una passione senza limiti