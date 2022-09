Galati (Centro destra): 'Andare a votare è il vero voto utile, la scelta è tra governabilità e ingovernabilità'

“Il mio appello al voto parte dall’andare a votare, perché questo è il massimo esercizio della democrazia. La sinistra ha trascorso la campagna elettorale denigrando l’avversario e a dire che l’unico voto utile è quello a loro, offendendo l’intelligenza degli elettori e il confronto democratico. Sono loro che costruiscono muri, seminano paura e dividono le comunità'. Così il Candidato per il centro destra nel collegio uninominale Carpi comprendente anche l'area nord di Modena e di Bologna chiude la campagna elettorale nel suo collegio. Vanta la sua esperienza di governo, come sottosegretario alle attività produttive in due esecutivi di centro destra a guida Berlusconi e sorride quando gli si chiede che cose rispondere a chi, a sinistra, lo ha accusato di essere un paracadutato: 'Competenza ed esperienza che già mi avevano portato in questi territori, non hanno confini e i grandi e prioritari temi dell’energia, del lavoro, degli aiuti alle famiglie hanno ricadute sui territori ma sono nazionali e richiedono una visione nazionale'.'Abbiamo percorso questo collegio comune per comune, entrando nelle aziende e nelle case. Convinti del programma di un centro destra unito, forti della nostra esperienza di governo e parlamentare sui temi economici e dello sviluppo. Un collegio così ricco in campo industriale ha bisogno di ritrovare fiducia, rappresentanza e riferimenti forti in parlamento e al governo. Ciò che sono e siamo, come centro destra unito, in grado di garantire. Sono pronto, a lavorare, ascoltando tutti i sindaci, e in sinergia con la Regione Emilia-Romagna. Sui grandi temi, il centro destra, a differenza della sinistra divisa anche sulle politiche energetiche e le soluzioni per il caro bollette, è in grado di fornire una risposta compatta, chiara ed immediata. Garanzia di governabilità. Un elemento fondamentale nella scelta di domenica, per assicurare un governo forte e capace di traghettare il Paese in una nuova stagione di ripresa e sviluppo”