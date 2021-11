'Gas alle stelle, danno per le imprese, Regione annulli l'addizionale'

La proposta di Forza Italia, rappresentata anche da un manifesto, è chiara: l'addizionale regionale all'accisa sul gas naturale va eliminata. Per aiutare le imprese piccole e grandi che producono consumando grandi quantità di gas capace di incidere anche per il 30% sul costo della produzione stessa. Il settore della ceramica con i suoi grandi forni, si basa sul gas, ed è proprio insieme ai due comuni del comprensorio ceramico, Sassolo e Fiorano, dove si produce l'80% del totale italiano di piastrelle che il Consigliere provinciale di Forza Italia Antonio Platis lancia la proposta di eliminare l'addizionale regionale che appunto la Regione applica sul costo del gas naturale. Un ordine del giorno declinato presentato da Forza Italia in provincia, dai capigruppo di Forza Italia di Sassuolo e di Fiorano Davide Capezzera e Giorgio Montorsi e sostenuta dagli assessori comunali alle attività produttive e all'urbanistica di Sassuolo Massimo Malagoli e Ugo Liberi. Questa mattina insieme per illustratre l'iniziativa in una conferenza stampa presso la sede della Provincia in viale Martiri.'In media nella regione Emilia-Romagna, il gettito di tale tributo in questo ultimo quadriennio è stato di oltre 80 milioni di euro, con una riduzione di 10 milioni con riferimento al 2020' - si legge nell'Ordine del Giorno insieme al fatto che la Regione Lombardia, ad esempio, dal 2002 ha rinunciato a tale accisa.'La sospensione dell’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale - affermano consiglieri ed assessori -avrebbe un effetto pressoché immediato sull’economia delle famiglie e delle imprese emiliano-romagnole poiché permetterebbe nel giro di poche settimane di aiutare nel concreto gli utilizzatori, con un effetto benefico, acascata, su tutti i cittadini''Lo stopo all'addizionale - afferma Antonio Platis - andrebbe ad aggiungersi all'aiuto da 3 miliardi stanziati dal governo con il Decreto Legge del 27 settembre 2021'.Risorse destinate al contenimento della bolletta delle famiglie e delle microimprese, allocando 2,5 miliardi di euro all'azzeramento degli oneri generali di sistema per il prossimo trimestre e 500 milioni circa al potenziamento dei bonus. A questo si è aggiunta una riduzione al 5% dell'IVA per le bollette gas.L’addizionale regionale della Regione Emilia-Romagna risulta tra quelle più alte a livello nazionale e che circa il 30% delle Regioni italiane hanno già eliminato tale addizionale;